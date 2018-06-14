Фото: tsargrad.tv
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты федерального парламента рассказал об обстоятельствах смерти режиссера Станислава Говорухина.
"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – цитирует Володина "Парламентская газета".
Присутствовавшие на заседании депутаты почтили память режиссера минутой молчания.
Выдающемуся деятелю отечественной культуры было 82 года.
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