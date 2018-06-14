Льготы получат попавшие под санкции нефтегазовые компании

Министерство финансов РФ предложило правительству при завершении налогового маневра предоставить льготы нефтеперерабатывающим заводам, сообщает РБК.
Преференции будут сделаны для тех НПЗ, в которых попавшим под западные санкции российским компаниям принадлежит не менее 50%.
Отмечается, что исключения прописаны в законопроекте Минфина, который разослан ведомствам на прошлой неделе. Налоговый маневр должен завершиться в течение 2019-2024 годов. Экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты за это время будет постепенно снижена до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых при этом пропорционально возрастет.
Впрочем, по мнению источников издания, большинство крупных вертикально интегрированных компаний ("Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и другие) уже в основном закончили модернизацию заводов. Они поставляют на внутренний рынок топливо класса Евро-5 и могли бы получить возвратные акцизы и без новой оговорки.
Пошлины компенсировали российским заводам высокие транспортные расходы из-за отдаленности от экспортных рынков и позволяли конкурировать с иностранными компаниями на мировом рынке. Вместо пошлин Министерство финансов предложило ввести возвратный акциз на нефть, то есть возврат уплаченных налогов из бюджета. Обнуление пошлин лишит нефтепереработку таможенной субсидии, за счет которой покрывались расходы компаний на транспортировку.
Сначала предполагалось, что возвратные акцизы получат заводы, которые поставляют на внутренний рынок топливо класса Евро-5 и сырье для нефтехимии, если объем таких поставок превышает 10% переработки завода. В законопроекте Минфина указан список льготников НПЗ, принадлежащих санкционным компаниям.
Комментарии
Вот это по нашему.
Интересно, когда крепостное право введут?