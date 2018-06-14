Фото: mvd.ru
Главный полицейский Горного Алтая Павел Гаврилин получил генеральское звание — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, руководителю силового министерства в Республике Алтай присвоено звание генерал-майора полиции.
Напомним, Павел Гаврилин был назначен на должность министра внутренних дел по Республике Алтай осенью 2016 года. На тот момент он находился в звании полковника полиции.
Павел Владимирович Гаврилин родился 19 ноября 1969 года. В органах внутренних дел работает с 1993 года. Карьеру строил в отделах борьбы с экономическими преступлениями, организованной преступностью в Пензенской области. Выпускник Академии управления МВД России. Также служил в центральном аппарате МВД. С сентября 2014 года Гаврилин был заместителем начальника УМВД России по Пензенской области, а осенью 2016 года возглавил МВД по Республике Алтай.
Комментарии
Физо на отлично сдает?
14.06.2018 16:44
- гость -
Физо на отлично сдает?
Сомневаюсь что сдает вообще...А ты считаешь стройный и мускулистый отличник физподготовки будет лучше руководить подразделением?