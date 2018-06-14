Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг назвал параметры будущей пенсионной реформы, пишут "Ведомости".
"Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период", — сказал Медведев.
Так, по словам Медведева, пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году. Для женщин пенсионный возраст вырастет с 55 до 63 лет к 2034 году.
Для тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие годы, будут действовать особые правила. Например, мужчины, родившиеся в 1955 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 лет соответственно.
По словам Медведева, решение об изменении пенсионного возраста назрело и без него невозможно выполнить указ президента о повышении пенсий.
Комментарии
решение об изменении пенсионного возраста назрело и без него невозможно выполнить указ президента о повышении пенсий.
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Спасибо, что для выполнения майских указов не приказал расстрелять 20% пенсионеров.
ПОЗОР ТОЙ СТРАНЕ РОССИИ !!!
Горите в аду!