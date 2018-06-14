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Медведев предложил повысить НДС ради качества жизни пенсионеров

, ИА "Амител"
Премьер отметил, что бизнесу нужно помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий

Фото: youtube.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 14 июня, заявил, что правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, пишут "Ведомости".

По словам Медведева, повышение налога позволит повысить качество жизни пенсионеров.

Премьер отметил, что бизнесу нужно помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий.

"Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес", — заявил Медведев. 

Ранее сообщалось, что правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 до 20%. Эти деньги, как планируется, пойдут на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 17:14
- гость -

А вова что с таким предложением не выступил?

0  0
14.06.2018 17:17
BLATNOI

НА ФОТО СТРАННЫЕ ЖЕСТ . ПРОСТИТЕ НО КАК У ГИТЛЕРА ИЛИ ЛЕНИНА

0  0
14.06.2018 17:17
баба

любой налог производитель включает в конечную стоимость товара, т.е. повышение налогов - повышение цен, это называется поддержкой пенсионеров?

0  0
14.06.2018 17:17
- гость -

Классное фото. Похож.

0  0
14.06.2018 17:28
- гость -

А вместо сердца
Пламянный мотор

0  0
14.06.2018 17:41
Блонди

Все банкеты за наш счёт, а пенсии не дождаться, да уж переспектива(((

0  0
14.06.2018 17:45
гостьЯ

пусть горит в аду

0  0
14.06.2018 17:50
Иsтина

Жить мы будем трудно, но недолго....

0  0
14.06.2018 17:56
- гость -

Вообще то Медведев оказался крутым парнем! И страну и Президента нагнул!

0  0
14.06.2018 17:58
- гость -

Шёл бы ты, Дима в бизнес, может там соображать бы начал.

0  0
14.06.2018 18:02
к.к.к.

нашему бизнесу таблеток от жадности не хватает. больные люди. параноики, только лечиться не хотят.

0  0
14.06.2018 18:20
- гость -

Вот когда молчит похож на умного, рот откроет всё становится на свои места. Но сколько было трагизма в голосе, я чуть не заплакал.
По идее, надо остановить движение во всех городах, где собираются проводить ЧМ, вот тогда и запляшут краковяк и Белый дом и кремль

0  0
14.06.2018 18:22
- гость -

Помните Остапа Бендера, он на детей типа деньги собирал.

0  0
14.06.2018 18:26
Гы-Гы

Чёто их понесло, третья новость сегодня, про то как извести народ.

0  0
14.06.2018 18:31
- гость -

Сходили лохи на плебисцит, на свою попу

0  0
14.06.2018 19:01
- гость -

Предлагаю медведу у всех нефте и газососов весь "левак" из-за бугра вернуть, вот вам и будет пополнение в бюджет, нехилое такое
Да, и неплохо было бы Васильеву и Улюкаева раскулачить, глядишь еще бы полугодовой бюджет вернули

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