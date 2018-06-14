Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 14 июня, заявил, что правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, пишут "Ведомости".
По словам Медведева, повышение налога позволит повысить качество жизни пенсионеров.
Премьер отметил, что бизнесу нужно помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий.
"Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес", — заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что правительство может получить до двух триллионов рублей в течение шести лет за счет повышения НДС с 18 до 20%. Эти деньги, как планируется, пойдут на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина.
Комментарии
А вова что с таким предложением не выступил?
НА ФОТО СТРАННЫЕ ЖЕСТ . ПРОСТИТЕ НО КАК У ГИТЛЕРА ИЛИ ЛЕНИНА
любой налог производитель включает в конечную стоимость товара, т.е. повышение налогов - повышение цен, это называется поддержкой пенсионеров?
Классное фото. Похож.
А вместо сердца
Пламянный мотор
Все банкеты за наш счёт, а пенсии не дождаться, да уж переспектива(((
пусть горит в аду
Жить мы будем трудно, но недолго....
Вообще то Медведев оказался крутым парнем! И страну и Президента нагнул!
Шёл бы ты, Дима в бизнес, может там соображать бы начал.
нашему бизнесу таблеток от жадности не хватает. больные люди. параноики, только лечиться не хотят.
Вот когда молчит похож на умного, рот откроет всё становится на свои места. Но сколько было трагизма в голосе, я чуть не заплакал.
По идее, надо остановить движение во всех городах, где собираются проводить ЧМ, вот тогда и запляшут краковяк и Белый дом и кремль
Помните Остапа Бендера, он на детей типа деньги собирал.
Чёто их понесло, третья новость сегодня, про то как извести народ.
Сходили лохи на плебисцит, на свою попу
Предлагаю медведу у всех нефте и газососов весь "левак" из-за бугра вернуть, вот вам и будет пополнение в бюджет, нехилое такое
Да, и неплохо было бы Васильеву и Улюкаева раскулачить, глядишь еще бы полугодовой бюджет вернули