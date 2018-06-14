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Медведев: невозможно увеличивать пенсии без повышения пенсионного возраста

, ИА "Амител"
"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас", - начал свою речь Медведев

Фото: theins.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 14 июня, объяснил причины повышения пенсионного возраста в России, пишут "Ведомости".

Правительство предложило начать поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин возраст выхода на пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

Отмечается, что в качестве компенсации все граждане с большим стажем (40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно) смогут выйти на пенсию на два года раньше.

Существующие льготы на получение досрочных пенсий сохранятся — например, для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев, у некоторых других льготников.

По словам Медведева, решение об изменении пенсионного возраста назрело, поскольку с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам в России сокращается. Без повышения пенсионного возраста эта ситуация может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Также эта мера, как пояснил Медведев, необходима для выполнения указа президента о повышении пенсий, общего уровня жизни в стране и развитии экономики.

"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+", — сказал Медведев.

Он вновь напомнил, что нынешний возрастной порог окончания трудовой деятельности устанавливался еще в 30-е годы. С тех пор, как отметил Медведев, продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет (почти до 73 лет), а также изменились условия труда и быта.

Таким образом, каждый год пенсионный возраст будет повышаться для мужчин и женщин на полгода. Например, в 2020 году пенсионный возраст для мужчин составит 61 год и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1959 году, для женщин — 56 лет и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1964 году. В 2025 году возраст выхода на пенсию составит 63,5 лет для мужчин и 58,5 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста позволит властям смягчить негативный эффект от реформы, пояснили на заседании кабмина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.06.2018 18:12
- гость -

Ничего не попутали?
"Например, мужчины, родившиеся в 1955 г. и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 61 и 56 лет соответственно."
Мужчины -1955 уже три года, как на пенсии.

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14.06.2018 18:23
Гы-Гы

Чтоб они там сдохли все.
Геноцид народа, налицо.

Может быть стоит задуматься и податься за границу на ПМЖ, пока не поздно.

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14.06.2018 18:27
- гость -

Что же этот нехороший человек маленьким то не задристался ???

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14.06.2018 18:43
гость

Повышение пенсионного возраста - это геноцид большинства населения России. Неужели большинство позволит сделать это?

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14.06.2018 18:52
Гы-Гы

Многие уйдут в тень. До пенсии один хрен не дожить.

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