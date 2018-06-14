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Нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси признали самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира – 2018 по версии журнала Forbes.
Доход аргентинца в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года оценили в 111 миллионов долларов.
По этому показателю он впервые опередил португальца, нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Его доход в указанный период оценили в 108 миллионов долларов.
Третьим в списке значится бразилец, форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар с доходом в 90 миллионов долларов.
Также в десятку самых высокооплачиваемых футболистов вошли выступающий за сборную Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (29,5 миллиона долларов), играющий в "Барселоне" уругваец Луис Суарес (26,9 миллиона долларов), игрок сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Сергио Агуэро (23,5 миллиона долларов), выступающие за Францию и "ПСЖ" Анхель ди Мария (22,6 миллиона долларов) и Килиан Мбаппе (22,5 миллиона долларов), бразилец, выступающий все за тот же "ПСЖ" Тиагу Силва (22,4 миллиона долларов) и колумбиец Хамес Родригес, играющий за "Баварию" (22,1 миллиона долларов).
Комментарии
Шли бы подальше со своим футболом. У всей страны пенсии отбирают.