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Столкновение грузового поезда с микроавтобусом УАЗ произошло на железнодорожном переезде в Алтайском крае 14 июня.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла в 11:48 на переезде перегона Топчиха – Алейская.
"Водитель автотранспорта в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с поездом. В результате происшествия водитель автомобиля был госпитализирован. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял", — добавляют в ЗСЖД.
Комментарии
"ЖДледи снесла микроавтобус на переходе."
А что ж вы батенька шары то забычили, уворачиваться надо.
Поче сразу леди? Може то был ЖДжентельмен?
С сексизмом борюсь.