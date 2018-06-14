Правительство в четверг, 14 июня, одобрило повышение возраста выхода на пенсию для россиян и повышение налог на добавленную стоимость (НДС)
Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина, все это делается в целях выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина.
На это правительству необходимо найти 8 трлн рублей, которых в бюджете не хватает. Деньги, как пишут "Ведомости", должны принести меры, которые сегодня объявил Медведев, а также ранее заявленные меры.
В частности, рост НДС составит с 18 до 20% — это повышение даст бюджету более 600 млрд рублей в первый год и будет являться одним из основных источников для финансирования майских указов, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов. За шесть лет повышение налога, как отмечается, может принести бюджету примерно 2 трлн рублей.
Также правительство предложило начать поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года, что также даст дополнительные 2 трлн рублей. Напомним, для мужчин возраст выхода на пенсию вырастет с 60 до 65 лет к 2028 года, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 года. Медведев прямо заявил, что эта мера необходима для выполнения указа президента о повышении пенсий. Также, по его словам, без повышения пенсионного возраста эта ситуация может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства.
Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные ранее меры. Так, 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета.
Еще 1 трлн рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.
Данная мера, стоит отметить, уже негативно отразилась на стоимости автомобильного топлива в России, поскольку представители отрасли пытаются возместить убытки. Также весьма вероятно существенное подорожание битума и мазута.
Комментарии
Разворуют и выведут из страны. Пенсионерам не достанется ничего.
Куда вы эти деньги денете? Трубу построите чтобы получать выгоду для себя???? Или опять овечкам пустите пыль в глаза ???
Соки последние из людей сосут... То люди могли до 65 работать и пенсию получать хоть что то себе на смерть подкапить а так.... жили в нищите и умрут в нищите...
Правительство должно думать как экономику поднять и получать с этого на всё.
Наши гондурасы, только народ обирать способны.
Я очень злой сейчас.
Следующим шагом будет введение крепостного права на Руси.
А за тем, и до рабовладельческого недалеко.
Путин на заседании правительства:
- Поздравляю всех с окончанием третьего этапа приватизации. Теперь все принадлежит нам. Пора бы уже и о народе подумать!
Голос с места:
- Да, Владимир Владимирович, пора, - душ по 300 не помешало бы...
Недооценивает партия и правительство российский народ.. Ведь начнут эти неблагодарные назло Путину жить и по 100 лет, лишь бы ухватить побольше халявной пенсии..
Душегубство хобби дзюдоиста
Недооценивает партия и правительство российский народ.. Ведь начнут эти неблагодарные назло Путину жить и по 100 лет, лишь бы ухватить побольше халявной пенсии.. не халявская - а честно заработанная ХАЛЯВЫ ТО ВОН СИДЯТ ЗАКОНЫ ПРИДУМЫВАЮТ ! а ВСЕГО ЛИШЬ СЕБЕ ЗАРПЛАТУ БЫ УРЕЗАЛИ И НИЧЕГО НЕ НАДО НА ВСЕХ БЫ ХВАТИЛО
За шесть лет повышение налога, как отмечается, может принести бюджету примерно 2 трлн рублей.
Может, не надо нам майских указов, а? Сдерут со всех 6 000 000 000 000 (6 триллионов), чтобы нам жизнь улучшить, а вернут-то, дай Бог, пол-триллиончика, 146%, что не больше, остальные разворуют тут же,и вернут- то индексацией рублей в 200. Может ну их, указы, пусть засунут в одно место, только себе.
Рабовладелец мог убить раба безнаказанно. К этому идем?
93% народа против повышения пенсионного возраста. Карлики страх потеряли.
Народ! Ну что Вы возмущаетесь! Вы на выборы сходили же. Выбор сделали. Живем теперь и радуемся, о нас же заботятся! ))))))
По данным статистики продолжительность жизни выросла до 79 лет. Надо пенсионный возраст увеличить до 70 лет. Медицину отменить, люди и так здоровые, раз долго живут.
Попробуйте опровергнуть 79 лет.
Во Франции хотели поднять пенсионный возраст на пол года. Вся страна на уши встала. Вышли на улицу. Жгли автомобили, это у них забава народная.
Я вот ещё раз предлагаю альтернативный вариант пополнения бюджета: не сдирать последнее с и без того бедного населения, а просто ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, которая существует во всех развитых странах.
Ведь немыслимо: у нас 1% граждан принадлежит 50% богатств! Сдирите, чёрт побеги, с них - они и так в золоте купаются!
Конечно я понимаю, что призывы мои тщетны. Ведь именно поэтому посажено лоховское правительство и лоховской ура-патриот президент, лишь бы этим зажравшимся тварям комфортно жилось.
Дураки они? Гореть вам в огне! Забывают, что на тот свет свои золотые ложки, яхты, виллы они не унесут.
Пенсионный возраст во Франции и для мужчин и для женщин составляет 62,5 года, при средней продолжительности жизни 76 лет. ... В 2018 году размер средней пенсии во Франции составляет в районе одной тысячи евро.
Не унесут! Детям и внукам оставят. Что мы своим оставим, когда перед пенсией массово умирать на работе начнём? Ведь это богатые дармоеды живут до 79, по себе и посчитали, а мы-то знаем, на могилах возраст указан, как приходишь туда к своим, смотреть страшно на молодые лица на памятниках.
Проблема в том, что, когда говорят о росте продолжительности жизни в России, предпочитают умалчивать различные интересные факты. И дело даже не в том, что в западных странах возраст дожития (реальный, а не на бумаге, как в России) составляет около 20 лет и выше - столько там живут - гуляют, путешествуют, веселятся, кушают в кафе - после выхода на пенсию, в то время как в России даже натянутый официальный этот предел ниже в два раза, не горя уже о нищенском существовании большинства пенсионеров. Тут дело больше даже в нюансах. Например, сейчас в стране доживают свой век люди, рожденные примерно в 1930-40 годах, за счет которых и делается планка, поскольку эти люди в большинстве своем прошли, что называется, естественный отбор. Не зря многие замечают, что им по 70 лет, а на них еще пахать можно, что они и делают, собственно говоря. Что же будет с продолжительностью жизни в стране через 30-40 лет, когда подойдет черед к рожденным в 1970-80 годах, будет интересно взглянуть... и особенно интересно, что будет далее. При условии, что медицина в стране останется такой же доступной, совершенной и бесплатной, как и уровень благополучия, когда встанет выбор - или покупать таблетки и лечиться, или продолжать кушать и ходить на работу - утрировано, конечно же.