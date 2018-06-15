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Теплую и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем в пятницу, 15 июня, сообщает региональный Гидрометцентр.
В крае будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Температуры воздуха составят +21...+26 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 12-17 метров.
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В Барнауле также без осадков, утром местами туман. Днем в краевой столице ожидается +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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