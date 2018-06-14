Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России, о начале которой объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Иллюстрация: twitter.com/Aleksei_Kudrin
"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", — написал Кудрин .
Ранее Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. К 2028 году пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет. Для женщин пенсионный возраст вырастет с 55 до 63 лет к 2034 году.
В рамках реформы правительство предлагает гражданам с трудовым стажем более 40-45 лет предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.
Также премьер призвал Госдуму и Совфед поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.
Комментарии
Отличное решение, теперь можно не заботиться на что жить на пенсии. Точно передохнем до того как. Если благодетелей не передавим
Нужно защищать свою будущую пенсию от тех, кто хочет ее отобрать.
Когда этих нахалюг от кормушки то уберут