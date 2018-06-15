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Квартиру с окнами из ясеня и полом из дуба продают в Барнауле за 7,4 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 80 квадратных метров находится в жилкомплексе "Аквамарин"

Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров продают в барнаульском жилкомплексе "Аквамарин" за 7,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на 22-м этаже 24-уровневой высотки. "В доме три бесшумных современных лифта, консьерж, детская площадка, огороженная территория, надземная и подземная парковки, своя газовая котельная, охрана. При отделке квартиры были использованы самые качественные экологически чистые природные материалы", — отмечает автор объявления.

Также продавец подчеркивает, что пластиковые окна в квартире заменены на окна из массива ясеня, межкомнатные двери также выполнены из массива этого дерева. Пол — паркетная доска — дуб.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.06.2018 07:43
Злая гостья

Вид из окон в соседские окна не нравится.

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15.06.2018 07:45
месный

через некоторое время ясень и дуб усохнут и в окнах будет ветер гулять а пол скрипеть

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