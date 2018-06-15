Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров продают в барнаульском жилкомплексе "Аквамарин" за 7,4 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на 22-м этаже 24-уровневой высотки. "В доме три бесшумных современных лифта, консьерж, детская площадка, огороженная территория, надземная и подземная парковки, своя газовая котельная, охрана. При отделке квартиры были использованы самые качественные экологически чистые природные материалы", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что пластиковые окна в квартире заменены на окна из массива ясеня, межкомнатные двери также выполнены из массива этого дерева. Пол — паркетная доска — дуб.
Комментарии
Вид из окон в соседские окна не нравится.
через некоторое время ясень и дуб усохнут и в окнах будет ветер гулять а пол скрипеть