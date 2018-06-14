Взнос на пенсионное страхование предложено зафиксировать на уровне 22%

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) на уровне 22%, передает ТАСС.
"Правительство России предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины", — заявил Силуанов.
В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.
Ранее Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала. По его словам, это может способствовать увеличению соотношения пенсии и зарплаты на 10-20 процентных пунктов. Он также отметил, что для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса.
В четверг, 14 июня, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства назвал параметры будущей пенсионной реформы. Правительство одобрило повышение возраста выхода на пенсию для россиян.
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