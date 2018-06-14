Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по оптимизации структуры Администрации Президента Российской Федерации", сообщается на сайте Кремля.
"Реорганизовать управление президента России по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту России и руководителю администрации президента России предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента России с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований", — говорится в тексте указа.
Экспертное управление президента России будет отвечать за обеспечение деятельности по применению цифровых технологий и технологическое развитие. Управление президента России по общественным проектам реорганизовано, на него возложена работа по молодежной политике и патриотическому воспитанию.
Согласно документу, теперь первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко будет руководить работой управлений по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Кроме того, в сфере обязанностей Кириенко останется руководство управлениями президента по внутренней политике и по общественным проектам.
Глава администрации Кремля Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений.
13 июня Путин утвердил обновленный состав администрации президента России. Многие остались на своих постах: Антон Вайно был вновь назначен главой президентской администрации, а Алексей Громов и Сергей Кириенко - его первыми заместителями. Свой пост сохранил и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Команду покинули несколько советников и помощников главы государства, также уменьшилось общее число таких должностей.
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Так и запишем - Путин расширил Кириенко