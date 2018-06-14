Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пенсии в стране ежегодно будут увеличиваться примерно на одну тысячу рублей, передает ТАСС.
Медведев отметил, что пенсии будут расти благодаря программе увеличения трудоспособного возраста.
Кроме того, по словам премьера, как и раньше, пенсионеры будут получать все полагающиеся им иные социальные выплаты.
14 июня во время заседания правительства премьер-министр заявил, что кабмин предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин.
Медведев добавил, что для начала будет введен переходный период, а само повышение начнется с 2019-го.
Также премьер подчеркнул, что невозможно увеличивать пенсии без повышения пенсионного возраста.
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