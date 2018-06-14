Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал идею Минэкономразвития РФ о продаже дешевых сигарет.
Министерство не поддержало предложение депутатов Госдумы запретить с 2019 года продажу дешевых сигарет в России. Парламентарии выступили с инициативой запретить продавать табачную продукцию, цена которой ниже максимальной розничной цены (МРЦ), указанной на пачке. Сейчас сигареты могут стоить до 25% дешевле МРЦ, однако в отдельных регионах цены на них уже выше, чем в Москве. В правительстве назвали действующее разрешение "способом ведения предпринимательской деятельности", а не запрещенными законом скидками.
В Минэкономразвития также пояснили, что предлагаемые поправки снизят доступность сигарет, вызовут рост теневого рынка и снижение налоговых сборов.
Онищенко предложил ввести повышающий коэффициент и увеличивать стоимость сигарет в зависимости от уровня дохода граждан в том или ином регионе страны.
"Я бы предложил Минэкономразвития повышающий коэффициент. Где люди живут богаче — там и повышать, но не ниже максимальной розничной цены. Ценовая недоступность — одна из более эффективных мер по избавлению человечества от зависимости от табака, на которую указывает Всемирная организация здравоохранения, и к этому идет, в том числе, наша страна. А Минэкономразвития, видимо, забыло, что пачка сигарет — это не буханка хлеба. И его трогательная "забота" о доступности сигарет для людей с разным уровнем дохода меня пугает. Если бы это касалось молока, хлеба, а еще лучше лекарств, тогда бы я превозносил бы позицию Минэкономразвития. А сейчас они своими провокационными заявлениями просто потакают той пагубной болезненной привычке, которая есть, к сожалению, у 40 млн жителей России", — заявил Онищенко.
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