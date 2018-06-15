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Топливо в Алтайском крае, да и в большинстве регионов России, продемонстрировало скромное удешевление после продолжительного периода тотального роста цен.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в период с 3 по 10 июня в нашем регионе на 15 копеек упали средние цены на АИ-92, АИ-95 и летнее дизельное топливо.
Таким образом, средние цены на 92-й бензин в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин – 42,17 рубля, на летнюю солярку – 44,13 рубля.
Скромное удешевление ГСМ наблюдалось и в большинстве регионов Сибири, а в целом по России в указанный период ситуацию на топливном рынке в ЦДУ ТЭК комментируют так: "В период с 3 по 10 июня на АЗС ВИНК Российской Федерации средние цены снизились на все виды нефтепродуктов. Автобензин АИ-92 подешевел на –0,02% (–0,01 руб./литр), до 41,64 руб./литр, АИ-95 — на –0,04% (–0,02 руб./литр), до 44,43 руб./литр, дизельное топливо летнее на –0,05% (–0,02 руб./литр), до 44,34 руб./литр, дизельное топливо зимнее — на –0,02% (–0,01 руб./литр), до 44,48 руб./литр".
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При этом напомним, что в этом году с середины января до второй половины марта цены на бензин в Алтайском крае находились в стадии "заморозки", а вот затем началось удорожание топлива, которое достигло пика в мае-июне.
Также отметим, что средние цены на горючее в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибири.
Комментарии
На три рубля подорожал, на 15 копеек подешевел. Задача: рассчитать сроки достижения цены бензина 100 рублей. Нефтеолигархи (которых в стране нет) захлебнулись бы что ли....