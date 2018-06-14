Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в следующем году пенсии в России будут индексироваться дважды — в феврале и апреле, пишет "Российская газета".
В первом случае их поднимут на процент реальной инфляции. Во второй — в зависимости от доходов пенсионной системы.
Что касается увеличения размера пенсий на тысячу рублей в год, которое проанонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев, Голикова пояснила, что, так как россияне идут на пенсию не все сразу, то деньги будут накапливаться в течение всего года, а индексация будет проходить "с некоторым опережением".
Работающим пенсионерам пенсии, как и раньше, индексировать не будут, отметила вице-премьер.
Голикова также пояснила, что предложений по возврату индексаций для работающих пенсионеров нет и в пакете законопроектов, которые готовятся к внесению в Госдуму.
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