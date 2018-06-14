Фрагмент эфира бразильского телеканала с участием пожилой женщины из России, которая застала журналиста врасплох, набирает большую популярность в Сети. Ролик опубликован на странице телеканала Fox Sports в Twitter.
Корреспонденты из Бразилии приехали в Россию, чтобы вести репортаж с подготовки к открытию чемпионата мира по футболу. За день до начала мундиаля журналист Fox Sports Brasil решил прогуляться по Москве и поговорить с гостями столицы.
Во время прямого включения к журналисту подошла пожилая женщина со словами "Россия вперед!". Журналист поблагодарил ее и продолжил свой репортаж. Бабушка вновь вошла в кадр и начала задавать вопросы, пытаясь выяснить национальность корреспондента, однако он не знал, что ответить.
Продолжительный разговор между бразильским журналистом и российской женщиной вызывал восторг у тех, кто находился в бразильской студии.
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