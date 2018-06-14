Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню

Семен Слепаков в своем Instagram ответил на приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить республику, которое тот сделал после песни комика про чеченского лидера и сборную России по футболу.
"Спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко", — написал Слепаков.
Отвечая на критику в свой адрес после шуточной песни, посвященной российским футболистам, Слепаков заявил, что поддерживает сборную России.
"Я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно", — добавил Слепаков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал песню комика Семена Слепакова, в которой поется про него и сборную России по футболу.
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