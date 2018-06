Британский певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в "Лужниках" показал средний палец в камеру, сообщает "Советский спорт".

Уильямс исполнил свои самые известные хиты на церемонии открытия мундиаля.

Look at Roby Williams to the Russians pic.twitter.com/T7JOpJmIlq