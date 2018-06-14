Президент России Владимир Путин в преддверии первого матча чемпионата мира по футболу встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает LIFE.
С командой Саудовской Аравии сегодня сразится сборная России в матче открытия домашнего мундиаля.
"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием ЧМ, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде", — смеясь сказал Путин.
Также он добавил, что победит сильнейшая команда.
Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу.
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