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Путин и саудовский принц в шутку поспорили о первом матче ЧМ-2018

, ИА "Амител"
В России стартует мундиаль, в первой игре национальная сборная встретится с Саудовской Аравией

Фото: skfo.ru

Президент России Владимир Путин в преддверии первого матча чемпионата мира по футболу встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает LIFE

С командой Саудовской Аравии сегодня сразится сборная России в матче открытия домашнего мундиаля.

"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием ЧМ, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде", — смеясь сказал Путин.

Также он добавил, что победит сильнейшая команда.

Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу. 

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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