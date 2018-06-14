Президент РФ Владимир Путин открыл чемпионат мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
"Приветствую всех гостей легендарного стадиона "Лужники" и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году", — заявил Путин.
Он также добавил, что "любовь к футболу объединяет нас в одну команду".
"Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!" — заключил Путин.
Глава государства также отметил ответственный подход России к проведению мирового первенства.
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