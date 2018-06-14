Фото: Екатерина Смолихина\Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко вместе с алтайскими болельщиками наблюдает за ходом матча "Россия — Саудовская Аравия" в фан-зоне чемпионата мира по футболу, расположившейся в Парке спорта Алексея Смертина.
Перед открытием российского мундиаля Виктор Томенко успел ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, он отказался давать прогнозы об исходе матча.
"Честно говоря, я из тех людей, которые считают, что прогнозы — дело неблагодарное, тем более в таком вопросе, как российский футбол. Но думаю, что, по крайней мере, на первом этапе у нашей команды есть шансы. Вполне! Думаю, что зрители, болельщики ну просто будут гнать команду вперед. Поэтому невозможно дать слабину. С другой стороны, ребята находятся дома, в привычных для себя условиях. Верим в команду" — сказал врио главы региона.
Он призвал всех поклонников спорта активнее болеть за сборную России, поскольку страна сейчас выполняет особую миссию, причем не только в спортивном плане: "Нам надо постараться вернуть немножко уходящее сейчас в результате сложных политических процессов на международной арене доверие и расположение к нашей стране. Это, конечно, возможно сделать за счет гостеприимства".
"Сегодня мы будем все вместе петь гимн России, равняться на наш флаг и переживать каждый промах по мячу и каждый офсайд на стороне соперника", — добавил Виктор Томенко перед началом матча.
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