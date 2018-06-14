Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Buzzfeed.
"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым — российский, потому что все жители там говорят по-русски", — отмечается в сообщении американского портала, который ссылается на свои источники.
По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.
Кроме того, по информации Buzzfeed, Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина — одна из наиболее коррумпированных стран в мире".
Портал подчеркивает, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.
Кроме того, отмечается в сообщении, в ходе саммита Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ: "Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым".
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