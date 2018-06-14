Пятница, 15 Июнь, 01:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,25
€ 73,56
423356
11°
Обь
538см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Новости

Российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира

, ИА "Амител"
В пятерку рейтинга также вошли американские субмарины класса "Огайо" и "Колумбия" 

Фото: goodfon.ru

Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире, сообщает РИА Новости.

Издание включило в список субмарины, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию. В пятерку, составленную американскими экспертами, попали три российские модели.

По мнению авторов статьи, стратегические атомоходы с ядерными ракетами, вошедшие в рейтинг, — "самое смертоносное оружие, которое когда-либо изобретало человечество".

Одним из фаворитов журнала стала АПЛ четвертого поколения проекта 955 "Борей". Подлодка вооружена 16 баллистическими ракетами "Булава", каждая из которых несет до десяти ядерных боеголовок с дальностью поражения до восьми тысяч километров. Отмечается, что благодаря использованию специального водометного движителя эта субмарина стала самой тихой среди российских АПЛ.

Также в рейтинг включили атомную подлодку проекта 667БДРМ "Дельфин". Сегодня эти субмарины составляют основу российского стратегического флота, пишет издание. "Дельфин" вооружен 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами "Синева". Эта ракета несет от четырех до восьми боеголовок. "Дельфин" способен вести круговой огонь в любом направлении, отмечается в статье.

"Субмарина также может запускать свои баллистические ракеты с глубины 55 метров при скорости в шесть-семь узлов", — пишет The National Interest.

Третьей российской подлодкой, вошедшей в топ-5 издания, стала многоцелевая АПЛ проекта 885 "Ясень", оснащенная 32 крылатыми ракетами "Калибр". Они способны нести ядерные боеголовки на расстояние до 2500 километров. Как пишет издание, подлодки проекта "Ясень" "быстрые, чрезвычайно тихие и обладают крайне мощными датчиками".

В пятерку рейтинга также вошли американские субмарины класса "Огайо" и "Колумбия". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
00:03
Сборная России разгромила футболистов из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 0
23:43
Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018 0
23:29
Российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира 0
23:11
Трамп назвал Крым российским из-за того, что там говорят по-русски 0
22:34
Виктор Томенко призвал поклонников спорта активнее болеть за сборную России 0
22:13
Путин выступил с речью на открытии чемпионата мира по футболу в России 0
22:07
Путин и саудовский принц в шутку поспорили о первом матче ЧМ-2018 0
21:42
Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню 1
21:12
"Айн канал?": русская бабушка "сломала" бразильского журналиста на ЧМ-2018 0
21:01
Опубликован стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией 0
20:42
Голикова рассказала, как будут индексировать пенсии в 2019 году 0
20:23
Онищенко раскритиковал отказ Минэкономразвития запретить дешевые сигареты 0
20:07
Медведев: пенсии россиян будут повышаться на тысячу рублей в год 2
19:48
Путин расширил полномочия Кириенко, оптимизируя структуру администрации 1
19:27
Взнос на пенсионное страхование предложено зафиксировать на уровне 22% 0
19:08
Коротко о главном: смерть Говорухина, выборы на Алтае и пенсионный возраст
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 июня
18:44
Повышение пенсионного возраста и рост НДС дадут бюджету около 4 трлн рублей 22
18:21
Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России 14
18:05
Медведев: невозможно увеличивать пенсии без повышения пенсионного возраста 8
17:50
Льготы получат попавшие под санкции нефтегазовые компании 3
17:33
Месси впервые обогнал Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов 1
17:21
Грузовой поезд снес микроавтобус УАЗ на переезде в Алтайском крае 3
17:11
Медведев предложил повысить НДС ради качества жизни пенсионеров 17
17:01
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет 32
16:49
СМИ: вопрос о повышении НДС до 20% рассмотрят в Госдуме 8
16:32
Человек-легенда: факты о жизни и творчестве Станислава Говорухина 4
16:25
Главный полицейский Горного Алтая Павел Гаврилин стал генералом 4
16:14
Девочка пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Барнауле 0
16:03
Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram 0
15:55
Телеканал "Матч! Ультра" запущен к чемпионату мира по футболу 0
15:48
Володин о смерти Говорухина: "Боролся до конца с болезнью, но она победила" 0
15:36
Алтайский избирком объяснил двойной рост трат на выборы губернатора 15
15:30
Вот это связь: 5G-технологии запустили в городах футбольного турнира 0
15:25
Ростуризм придумал новый способ, как тратить полмиллиарда рублей в год 3
15:12
Увеличенные бонусы за кандидатов на выборах президента получат КПРФ и ЛДПР 4
15:06
Умер режиссер Станислав Говорухин 17
14:49
Дождь бойцам не страшен: как студенты Алтая открыли новый трудовой семестр 0
14:33
Вазоны-мячи украсили Барнаул в день открытия чемпионата мира по футболу 2
14:26
Бег с препятствиями: каким будет "фильтр" на выборах губернатора Алтая 4
14:13
Телеведущую уволили из-за наряда прямо во время прямой трансляции 0
14:01
Минфин возьмет у россиян триллионы рублей на дороги из Европы в Китай 12
13:57
Идет большая вода: Обь в Барнауле в ближайшие дни может подняться до 565 см 0
13:34
Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала в Алтайском крае 4
13:23
Сборная России по футболу отказалась от благословения церкви 13
13:14
Трамваи и автобусы в Барнауле изменят маршруты из-за ремонтных работ 1
13:02
Ущерб по картине Репина неожиданно вырос с 500 тысяч до 30 миллионов 3
12:52
Английские футболисты отказались пробовать подаренный каравай 16
12:35
Пляжный сезон открыли в Горно-Алтайске 2
12:22
Россияне стали тратить еще меньше денег за один поход в магазин 8
12:13
Автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.