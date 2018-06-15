Сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира со счетом 5:0.
Следующим соперником российских футболистов станет национальная сборная Египта, матч пройдет 20 июня. 25 июня сборную России ждет встреча, наверное, с самым грозным соперником в группе — сборной Уругвая.
Счет в игре на 12-й минуте открыл полузащитник Юрий Газинский. После этого поле вынужденно покинул Алан Дзагоев, получивший травму задней части бедра. Ему на замену вышел Денис Черышев, который отправил второй мяч в ворота соперника за несколько минут до окончания первого тайма.
Во втором тайме сначала отличился Артем Дзюба, забивший головой на 71-й минуте.
Денис Черышев второй раз поразил ворота соперника на 90-й минуте матча, сделав счет 4:0.
Итоговый счет в добавочное время ударом со штрафного установил Александр Головин.
Матч прошел на переполненном стадионе "Лужники", который был реконструирован специально к чемпионату мира. Арена вмещает 81 тысячу зрителей.
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