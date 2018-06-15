Физика-теоретика Альберта Эйнштейна уличили в ксенофобиии по отношению к жителям Азии, в особенности китайцам, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Guardian.
Британское леволиберальное издание рассказывает о публикации путевых заметок ученого, сделанных во время поездки в Азию c октября 1922-го по март 1923-го. Старший редактор проекта "Бумаги Эйнштейна" в Массачусетском технологическом институте (США) Зеев Розенкранц, переведший заметки Эйнштейна, замечает, что ученый не собирался их публиковать.
В путевом дневнике Эйнштейн описывает жителей Поднебесной как "трудолюбивых, грязных, тупых людей". Ученый отмечает, что китайцы "не сидят на скамейках во время еды, а сидят на корточках, как европейцы, когда те справляют нужду в лиственных лесах".
По мнению Эйнштейна, "стадная нация" скорее "напоминает автоматы, чем людей", а также намекает на недостаточную физическую привлекательность китаянок. "Было бы жаль, если такие китайцы вытеснят все другие расы", — пишет ученый.
Также в путевых заметках физика упоминается о других жителях Азии. В частности, ученый пишет, что обитатели Коломбо (Шри-Ланка) "живут в большой грязи и значительном зловонии на уровне земли", а также "мало делают и в малом нуждаются". "Простой экономический цикл жизни", — отмечает он.
Иное отношение физик демонстрирует к японцам, которых он считает "ненавязчивыми, порядочными и в целом очень привлекательными": "Чистые души, как нигде среди людей. Нужно любить и восхищаться такой страной".
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