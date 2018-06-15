Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг поддержал идею включения учебы в вузе в трудовой стаж в случае повышения пенсионного возраста в стране, сообщает РИА Новости.
"Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж", — сказал Нилов.
По оценке депутата, при введении такой нормы потребуются соответствующие взносы из государственного бюджета.
"Я — за, давайте включать, но я не думаю, что на это пойдет правительство", — добавил Нилов.
Ранее министр труда Максим Топилин сообщил о планах правительства в ближайшие дни внести в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста. По его словам, в окончательном варианте документ могут принять после летних каникул парламентариев.
Комментарии
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Девяностые годы, вышел закон о включении в трудовой стаж учебу в дневных ПТУ, техникумах, ВУЗах, мне радостно, у меня 4,5 года учебы в дневном техникуме и через несколько лет пойду на пенсию. Фиг вам, года 2 или три действовал этот закон и усё. Сейчас хотят ввести учебу в стаж за отдельные взносы, понятно - через несколько лет этот стаж упразднят, а взносы, наверняка, не вернут.