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Центробанк рассказал, как изменятся тарифы ОСАГО

, ИА "Амител"
Это первый шаг по изменению тарификации

Фото: infinica.ru

Центробанк России опубликовал на своем сайте проект, в котором определяется порядок изменения предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии.

Проект предполагает одномоментное расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента соответственно.

Таким образом, базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 рублей до 1407 рублей, для транспортных средств категории "B" юридических лиц — 2058-2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — 2746-4942 рублей.

Также автовладельцев ждет реформирование системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ (с 1 января 2019 года) страховая история будет закрепляться за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства), не станет случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. В отношении юридического лица планируется присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ.

Еще одно отличие реформы ОСАГО — увеличение числа коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.

Документ, опубликованный ЦБ, носит только статус проекта, утвердить его должен совет директоров регулятора — после этого он вступит в законную силу.

Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока Центробанк дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли. Последний раз изменения произошли в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 09:02
- гость -

Когда все будет добровольно? Плодим жуликов.

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15.06.2018 09:53
- гость -

ЦБ определяет политику автострахования, страхования жизни.

0  0
15.06.2018 09:57
- гость -

дерут 3 шкуры, да когда они нажрутся !!!

0  0
15.06.2018 09:58
- гость -

а смысл от этого осаго, если за износ пострадавшему платишь из своего кармана

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