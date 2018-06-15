В июле Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сказал спикер ГД Вячеслав Володин, уточнив, что такой срок реалистичен, если уже сейчас правительство внесет в Думу свой проект, пишет "Независимая газета".

Володин призвал пока не верить слухам о параметрах реформы. А слухи эти убийственные. Судя по поступающей информации, государство планирует, условно говоря, "изъять" у каждого сегодняшнего молодого работника примерно по миллиону рублей. Около 40% мужчин рискуют в принципе не увидеть своей пенсии. Возникает резонный вопрос: неужели в ходе "Прямой линии" президент имел в виду именно такое повышение благосостояния пенсионеров?

Внесение в Госдуму правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста ожидается в четверг, 14 июня, сообщил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума действительно может принять такой пенсионный законопроект до конца весенней сессии, но лишь в первом чтении. О втором чтении можно будет говорить уже осенью. Весенняя сессия продлена до 29 июля, осенняя начнется 27 августа.

Володин уверил, что "никто не будет торопиться" с принятием пенсионного законопроекта, "никто не будет нарушать регламенты", передает ТАСС. Пока что все те варианты, о которых слышит общественность, — это, по словам Володина, слухи. "У нас нет никаких с вами (поступивших на рассмотрение) вариантов. Как вы понимаете, слухами земля полнится, но не всегда они подтверждаются", — сказал в среду Володин. Он призвал дождаться решений правительства и только потом обсуждать предлагаемые меры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в качестве базового правительство, похоже, рассматривает кудринский вариант реформы — по крайней мере, упоминаются кудринские возрастные планки.

"Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше", — сообщалось в тезисах к стратегии, которые распространил весной этого года возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок. Уточнялось, что в ходе реформы средний размер пенсии по старости к 2024 году станет в два раза выше прожиточного минимума, а "пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении".

Но плавность и постепенность повышения пенсионного возраста для многих граждан окажутся иллюзорными. Простой пример. Если сохранить текущий пенсионный возраст, то в 2034 году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся в 1974-м, и женщины, родившиеся в 1979-м. Но если возраст будет повышен по кудринскому варианту и составит в 2034-м 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, тогда мужчинам после 2034 года на самом деле придется отработать сразу еще пять лет, чтобы получить пенсию, а женщинам – сразу еще восемь лет.

По данным Росстата, сейчас средняя по стране пенсия составляет около 13,3 тыс. руб. в месяц. Это значит, что государство планирует, условно говоря, "изъять" у каждого сегодняшнего молодого работника примерно по миллиону рублей — к слову, столько в некоторых регионах сейчас может стоить "однушка".

Об "изъятии" мы говорим, конечно, в кавычках, точнее было бы сказать, что государство, по самым грубым подсчетам, не доплатит каждой женщине за восемь лет около 1,3 млн руб., а каждому мужчине за пять лет около 800 тыс. руб.

Эти деньги государство должно было бы выплатить гражданам при текущем пенсионном возрасте. Теперь эти деньги обещают начислить россиянам в виде отсроченной и ощутимо выросшей пенсии. Правда, при новых параметрах пенсионной системы не все доживут до пенсии.

Такую реформу можно будет назвать одним из крупнейших после 90-х годов "изъятием" денег у населения. Напомним, прошлые болезненные экономические потрясения — это гиперинфляция девяностых, череда плавных и резких девальваций рубля. Еще одним ощутимым ударом по старшему поколению стала так называемая монетизация льгот, которая вызвала массовые протесты пенсионеров.

Ранее Всемирный банк сообщил, что в России по состоянию на 2016 год не доживают до 65 лет около 43% мужчин и 17,5% женщин. Как уверяют чиновники, ситуация улучшается, и в 2034 году люди будут жить дольше, а значит, и доживать до пенсии будет больше граждан. Правда, данные Всемирного банка зарождают некоторые опасения. Из них следует, что в 2016-м ситуация для мужчин была ничуть не лучше, чем в 1960-м, когда до 65 лет доживали тоже около 57% мужчин.

Более того, даже такой, казалось бы, неоспоримый тезис о постепенном и как бы плавном повышении пенсионного возраста недавно был поставлен под сомнение. "Ранее правительство рассматривало мягкий вариант реформы. Речь шла о ежегодном повышении планки. Однако теперь кабинет министров намерен поднять пенсионный возраст единовременно", — сообщили неделю назад депутаты на официальном сайте КПРФ.

Если этот слух оправдается, то единовременное повышение пенсионного возраста станет не реформой, а чуть ли не пенсионной революцией, ведь тогда оно затронет даже тех граждан, которые находятся в предпенсионном возрасте и которых кудринский вариант касается все же в меньшей степени.

"Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно, — заявил в ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин. — Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, – это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение".

Теперь весь вопрос в том, что именно понимается под повышением благосостояния пенсионеров. Сокращение численности получателей пенсий под обещания обеспечить выжившим более щедрые выплаты? Такая инициатива выглядит, мягко говоря, отталкивающе.

Создается впечатление, что, предлагая такую реформу, власти не рассчитывают на ускорение экономического роста как на источник дополнительных финансовых средств и фактически идут на отчаянный шаг, который, возможно, решит текущие финансовые задачи, но в будущем пошатнет экономику еще больше.

В частности, специалисты Института актуальной экономики ранее предупредили, что "повышение пенсионного возраста в сегодняшних российских реалиях — это мера, способная затормозить экономическое развитие РФ на уровне от 0,5 до 1,5% в год в зависимости от цен на углеводороды". "Повышение пенсионного возраста не может пройти незаметно для благосостояния населения и экономики страны. Главная проблема — это увеличение доли бедного населения", — сообщили они. К тому же эксперты указали на риски увеличения молодежной безработицы. И это не говоря о том, что гражданам предпенсионного и пенсионного возрастов сейчас крайне трудно сохранить прежнее или найти новое место работы.

"Тезис, что раз люди живут дольше, пусть тогда и работают дольше, не выдерживает никакой критики. Это то же самое, что, допустим, повышать цены на хлеб на основании того, что у вас стало больше денег. Повышение пенсионного возраста делается не для людей, а для Пенсионного фонда, для того чтобы сократить его дефицит", — считает гендиректор Института регионального развития Дмитрий Журавлев.

Как замечает депутат Михаил Щапов, "повышение размера отсроченных пенсий – легкое обещание, которое придется выполнять через многие годы". "Учитывая, как государство выполняло свои предыдущие обязательства перед пенсионерами, можно с вероятностью в 90% предположить, что и это обещание выполнено не будет", — ожидает Щапов.

Доцент Российского экономического университета Людмила Иванова-Швец считает, что повышенные в будущем пенсии "не компенсируют потерю суммы невыплаченных пенсий". "Финансовые выгоды от повышения пенсионного возраста могут быть только после изменения пенсионной системы, при которой будущий пенсионер сможет не только накапливать на своем личном счете, но и распоряжаться этими средствами по своему усмотрению", — поясняет экономист.

По словам Ивановой-Швец, "при нынешней пенсионной системе финансовых выгод для россиян практически нет".