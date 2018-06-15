"Единая Россия" учтет пожелания регионов по пенсионной реформе

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия использует все возможности, чтобы предложения регионов были учтены в итоговом тексте законопроекта о пенсионной реформе, сообщает РИА Новости.
Правительство России в четверг, 14 июня, одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (в 2028 году) и до 63 лет для женщин (в 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.
"Главный смысл пенсионной реформы, которая начинается в стране и будет идти не один год, — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более комфортной, достойной и обеспеченной. Данная реформа — это масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на принципиально новый качественный уровень", — заявил Турчак.
По его словам, люди после окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать пенсию, которая бы отвечала современным представлениям о комфортной и достойной жизни.
"Процедура принятия федерального закона предусматривает широкое обсуждение в регионах. "Единая Россия" готова использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта", — добавил Турчак.
Комментарии
Спасибо товарищи космонавты Вы уже учли наше мнение, больше не надо !
Главный смысл пенсионной реформы, которая начинается в стране и будет идти не один год, — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более комфортной, достойной и обеспеченной.
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Судя по тому как выполняются майские указы путена будет предложено расстрелять 99 из 100 пенсионеров, а одному оставшемуся платить пенсию 200000р в месяц.
В Москве 2 миллиона туристов, если организовать им экскурсию в Кремль (там есть такая по 5 тыс руб), то получается доход 10 триллионов руб, это более чем достаточная сумма для проведения майских указов.
Или Кремль вы тоже приватизировали???? и не народная это собственность?
А вот геноцид своего народа вам не простят никогда, иуды.
Лучше бы ввели налог на тунеядство или статью в УК РФ. Сразу бы все теневики и те кто не хотят работать повылезли из нор
Лучше бы ввели налог на тунеядство или статью в УК РФ. Сразу бы все теневики и те кто не хотят работать повылезли из нор
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Готова обеспечить всех работой с зар.платой на которую можно жить а не выживать???
у кого нет мозгов им лучше помалкивать
15.06.2018 09:53
Гостья
подружка Робби Уильимса???
15.06.2018 09:53
Гостья
а где рабочие места. С зарплатой на которую можно жить?
Я даже может за такое, то только в таком случае, мне в центре занятости должны на следующий-же день подобрать место по моей специальности или близкой с обучением с зарплатой на которую можно жить и не в соседнем населённом пункте, а в пределах разумной транспортной доступности от моего места жительства и когда я приду на предложенное место , то они меня обязаны взять на работу или им тоже уголовка в противном случае.
Расстрелять это правительство надо
Вот мне интересно, почти все недовольны правительством, тогда откуда 70% голосов за это правительство?
-гость- 10:09
у Чаушеску было 86% буквально еще за недельку до того, как его к стенке поставили
"...сделать жизнь людей после выхода на пенсию более комфортной, достойной и обеспеченной." - это депутаты о себе беспокоятся?
"Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет!"
мужик сказал - мужик сделал