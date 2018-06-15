Пятница, 15 Июнь, 10:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,25
€ 73,56
419364
19°
Обь
545см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Новости

Вторая волна паводка дошла до Барнаула: Обь превысила критическую отметку

, ИА "Амител"
К утру 15 июня река находится на уровне 545 сантиметров над нулем водомерного столба

Фото: barnaul.org

Уровень Оби в Барнауле в пятницу, 15 июня, превысил критическую отметку и составил 545 сантиметров над нулем водомерного столба.

Это значит, что микрорайон Затон, который в первую очередь страдает от паводка, начинает подтапливать.

Отметим, что на этой неделе здесь уже был перекрыт объездной путь на остров Шубинский.

Кроме того, на улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, были установлены сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.

С 10 июня в Затоне работает оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю. В микрорайоне введен режим повышенной готовности.

В Главном управлении МЧС по региону порталу Amic.ru сообщили, что количество подтопленных участков уточняется.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Паводок-2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.06.2018 09:48
- гость -

Срочно дайте миллиард на борьбу с рекордным паводком!
Ах, не рекордный, а типичный унылый?
Ну и что?
Все равно же паводок!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
10:13
Авербух: Робби Уильямс мог показать средний палец всем недоброжелателям 0
10:04
Систему газификации страны призвали модернизировать в Госдуме 0
09:53
Алтай живет в режиме повышенной готовности из-за второй волны паводка 0
09:34
Светофоры отключили на три часа на перекрестке в центре Барнаула 0
09:23
"Единая Россия" учтет пожелания регионов по пенсионной реформе 13
09:11
Вторая волна паводка дошла до Барнаула: Обь превысила критическую отметку 1
09:02
Россияне заплатят по миллиону рублей за новую пенсионную реформу 10
08:55
Центробанк рассказал, как изменятся тарифы ОСАГО 4
08:46
Годы учебы в вузе могут включить в трудовой стаж за соответствующие взносы 2
08:37
Матчи ЧМ-2018 на Украине решили показывать из-за долгов 1
08:17
Ипотечная суббота: 5 причин обратиться в "Жилфонд" 4
08:06
Советский герой и интеллигент: главные роли в карьере Алексея Баталова 0
07:50
РЕСО-МЕД: "Застрахованного страховой представитель бережет" 0
07:34
"Работаем с научной фантастикой": барнаульские бизнесмены о блокчейне и ICO 15
07:19
Где можно спрятать Эйфелеву башню: Телецкое озеро в цифрах и фактах 28
07:03
Квартиру с окнами из ясеня и полом из дуба продают в Барнауле за 7,4 млн 4
06:48
Группа "На-на" выступит в ресторане "Барнаул" с фееричным шоу 0
06:32
Смех сквозь слезы: бензин в Алтайском крае подешевел на 15 копеек 1
06:17
Теплую и ветреную погоду обещают в Алтайском крае 15 июня 0
06:01
Подпольный автор: как в Барнауле работает бизнес по продаже дипломов 4
05:56
Победу россиян оценил главный тренер сборной Саудовской Аравии 4
04:41
Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии 9
03:45
Обнаружены нацистские заметки Эйнштейна о китайцах 0
02:40
Ученые посчитали, сколько нужно людей для полета к экзопланете Центавра b 2
01:47
Найден способ убить рак изнутри 1
00:03
Сборная России разгромила футболистов из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 3
23:43
Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018 3
23:29
Российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира 0
23:11
Трамп назвал Крым российским из-за того, что там говорят по-русски 1
22:34
Виктор Томенко призвал поклонников спорта активнее болеть за сборную России 7
22:13
Путин выступил с речью на открытии чемпионата мира по футболу в России 2
22:07
Путин и саудовский принц в шутку поспорили о первом матче ЧМ-2018 0
21:42
Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню 2
21:12
"Айн канал?": русская бабушка "сломала" бразильского журналиста на ЧМ-2018 0
21:01
Опубликован стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией 0
20:42
Голикова рассказала, как будут индексировать пенсии в 2019 году 2
20:23
Онищенко раскритиковал отказ Минэкономразвития запретить дешевые сигареты 0
20:07
Медведев: пенсии россиян будут повышаться на тысячу рублей в год 3
19:48
Путин расширил полномочия Кириенко, оптимизируя структуру администрации 1
19:27
Взнос на пенсионное страхование предложено зафиксировать на уровне 22% 0
19:08
Коротко о главном: смерть Говорухина, выборы на Алтае и пенсионный возраст
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 июня
18:44
Повышение пенсионного возраста и рост НДС дадут бюджету около 4 трлн рублей 26
18:21
Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России 16
18:05
Медведев: невозможно увеличивать пенсии без повышения пенсионного возраста 11
17:50
Льготы получат попавшие под санкции нефтегазовые компании 3
17:33
Месси впервые обогнал Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов 1
17:21
Грузовой поезд снес микроавтобус УАЗ на переезде в Алтайском крае 3
17:11
Медведев предложил повысить НДС ради качества жизни пенсионеров 17
17:01
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет 34
16:49
СМИ: вопрос о повышении НДС до 20% рассмотрят в Госдуме 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.