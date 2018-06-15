Фото: barnaul.org
Уровень Оби в Барнауле в пятницу, 15 июня, превысил критическую отметку и составил 545 сантиметров над нулем водомерного столба.
Это значит, что микрорайон Затон, который в первую очередь страдает от паводка, начинает подтапливать.
Отметим, что на этой неделе здесь уже был перекрыт объездной путь на остров Шубинский.
Кроме того, на улице Матросской, где вода вышла на проезжую часть, были установлены сигнальные вешки для обозначения пути проезда транспорта.
С 10 июня в Затоне работает оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю. В микрорайоне введен режим повышенной готовности.
В Главном управлении МЧС по региону порталу Amic.ru сообщили, что количество подтопленных участков уточняется.
Комментарии
Срочно дайте миллиард на борьбу с рекордным паводком!
Ах, не рекордный, а типичный унылый?
Ну и что?
Все равно же паводок!