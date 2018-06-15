В музее занимательных наук "Как-так?" появился новый экспонат — "Электрофорная машина" (генератор Вимшурста). С помощью неё можно создавать электростатические заряды и наблюдать за ними.
Электрофорная машина была создана в 1865-м немецким физиком-экспериментатором Августом Тёплером. Одновременно и независимо от него электрофорную машину изобрёл также другой немецкий физик Вильгельм Гольц. Его машина по сравнению с машиной Тёплера позволяла получать большую разность потенциалов и могла использоваться в качестве источника постоянного электрического тока. В то же время она имела более простую конструкцию. Между 1880 и 1883 годами её усовершенствовал английский изобретатель Джеймс Вимшурст. Используемые в настоящее время для демонстраций электрофорные машины представляют собой модификации машины Вимшурста. Приходите в "Как-так?" и посмотрите, какие удивительные и завораживающие вещи могут происходить совсем рядом!
А в воскресенье, 17 июня, в 17.30 здесь начнется научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Участники шоу увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, а также оценят напор воздуха супер-воздуходувки!
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, проспект Ленина, 147в
Тел.: 8 (3852) 571-132
http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22
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