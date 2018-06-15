Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о газификации, подготовленные правительством России, согласно которым местным властям предоставляются полномочия по организации газоснабжения населения, пишет "Парламентская газета".
Органы местного самоуправления будут готовить население к приему газа, ориентируясь на региональные программы газификации ЖКХ и промышленных организаций, а также согласовывать схемы газоснабжения. А правительство должно разработать методику расчёта уровня газификации и другие нормативно-правовые акты по реализации этого законопроекта.
Как отметил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, данный законопроект — только первый шаг в решении массы вопросов по части газификации страны и особенно поселков и деревень. Например, нужно выстроить более четкую систему газификации страны, разработку программ и требований.
"Территории разные, населенность различная, количество свободного газа тоже разное, а мы все оцениваем по средней планке", — пояснил депутат.
Также не до конца улажены вопросы взаимоотношения органов региональной и муниципальной власти. Например, все вопросы по газификации должны решаться на местах, но с учетом того, что большинство муниципальных образований дотационные, где им брать средства — непонятно. Местные власти обращаются к субъектам, те дают деньги, но эффективное расходование средств не отслеживается на должном уровне.
"И у населения тоже есть вопросы. Стоимость газификации в местных домовладениях доходит до 300 тысяч рублей, при этом на соседних территориях эта цена может быть в два-три раза ниже", — продолжает Гладких.
Недостаточно налажено взаимодействие населения и власти с газоснабжающими компаниями. В итоге, как считает депутат, простой человек попросту не может получить понятный и простой ответ на вопрос, почему его завтра не могут подключить к сети газоснабжения.
Комментарии
Ну уж нет, все идет к тому что отапливать углем и дровами будет значительно дешевле
"Стоимость газификации в местных домовладениях доходит до 300 тысяч рублей, при этом на соседних территориях эта цена может быть в два-три раза ниже"
Ну значит всем по 300 тыс сделают, что бы не смели возмущаться
заграница отказывается от Российского газа, значит наконец-то пустят его своим...
а будет приблизительно так: посадят всех на газ (на дешевый газ), а потом будут задирать цену на него, примерно как с бензином, до мирового уровня