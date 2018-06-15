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Систему газификации страны призвали модернизировать в Госдуме

, ИА "Амител"
Стоимость газификации доходит до 300 тысяч рублей, при этом на соседних территориях эта цена может быть в три раза ниже

Фото: haiden.ru

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о газификации, подготовленные правительством России, согласно которым местным властям  предоставляются полномочия по организации газоснабжения населения, пишет "Парламентская газета".

Органы местного самоуправления будут готовить население к приему газа, ориентируясь на региональные программы газификации ЖКХ и промышленных организаций, а также согласовывать схемы газоснабжения.  А правительство должно разработать методику расчёта уровня газификации и другие нормативно-правовые акты по реализации этого законопроекта.

Как отметил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, данный законопроект — только первый шаг в решении массы вопросов по части газификации страны и особенно поселков и деревень. Например, нужно выстроить более четкую систему газификации страны, разработку программ и требований.

"Территории разные, населенность различная, количество свободного газа тоже разное, а мы все оцениваем по средней планке", — пояснил депутат.

Также не до конца улажены вопросы взаимоотношения органов региональной и муниципальной власти. Например, все вопросы по газификации должны решаться на местах, но с учетом того, что большинство муниципальных образований дотационные, где им брать средства — непонятно. Местные власти обращаются к субъектам, те дают деньги, но эффективное расходование средств не отслеживается на должном уровне.

"И у населения тоже есть вопросы. Стоимость газификации в местных домовладениях доходит до 300 тысяч рублей, при этом на соседних территориях эта цена может быть в два-три раза ниже", — продолжает Гладких.

Недостаточно налажено взаимодействие населения и власти с газоснабжающими компаниями. В итоге, как считает депутат, простой человек попросту не может получить понятный и простой ответ на вопрос, почему его завтра не могут подключить к сети газоснабжения.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 10:46
- гость -

Ну уж нет, все идет к тому что отапливать углем и дровами будет значительно дешевле

0  0
15.06.2018 11:23
- гость -

"Стоимость газификации в местных домовладениях доходит до 300 тысяч рублей, при этом на соседних территориях эта цена может быть в два-три раза ниже"

Ну значит всем по 300 тыс сделают, что бы не смели возмущаться

0  0
15.06.2018 11:58
- гость -

заграница отказывается от Российского газа, значит наконец-то пустят его своим...
а будет приблизительно так: посадят всех на газ (на дешевый газ), а потом будут задирать цену на него, примерно как с бензином, до мирового уровня

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