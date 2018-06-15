Организатор церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России хореограф Илья Авербух предположил, что за неприличным жестом певца Робби Уильямса, выступившего в "Лужниках", может стоять ответ недоброжелателям, передает ТАСС.
"Никто не знает, что закладывал Робби, но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессионален и радушен. Я бы расценил это в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России", — сказал Авербух.
В целом церемонию он назвал зарядом энергии для российских футболистов, которые в первом матче обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Напомним, на открытии российского мундиаля Робби Уильямс показал средний палец. Болельщики были шокированы неприличным жестом звезды.
Комментарии
Да не прикидывайтесь...Палец он показал НАМ! Пел он за деньги, изменил немножко текст, вставил " это делаю бесплатно" о показал.
Не нужно Авербухам за других отвечать.
Требую чтобы Первый канал объяснил, почему при просмотре ЧМ 2018 меня оскарбил приглашенный певец . Пусть публично объяснит что он сделал и зачем.
Для горячих "оскАрбленных" (как гость 10:33)
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер твитнул:
«Здорово, что Робби Уильямс передал привет Алли», – написал Уолкер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер», добавив изображение GIF с Уильямсом, который показал средний палец в камеру во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.
Таким образом он подшутил над партнёром Уолкера по национальной команде Деле Алли.
15.06.2018 10:40
Грантштейн
еще один заступник с чужих слов какие то выводы делает....
пусть британец сам разъяснения даст, дабы избежать позора в последствии...
уедет и даст интервью что это он России и россиянам показал, так что пусть сам нам здесь объяснит что это было на камеры!!!!
а вы Гранштейн напоминаете мне Хинштейна, тот тоже все ответы знает, грамотный такой...вас не одна и та же контора выпестовала??
15.06.2018 10:46
- гость -
Я - не заступник)
Мне Робби Уильямс никто, и я, к сожалению, не работаю на Первый канал)
Я просто объясняю таким несведующим как вы, что есть что в мире)
Если вы начинаете что-то требовать от Робби Уильямса, равно как и у Первого канала, то я могу сделать о вашей невменяемости)
Ну, посудите сами, адекватный человек будет обращаться к бетонному столбу с вопросом а почему ты тут стоишь? Так вот: ваш вопрос аналогичен этому вопросу.
Задумайтесь)
Вообще-то это чемпионат мира, а не России, смотрит весь мир, значит всему миру и показал.
Что сказать.... Безкультурные, невоспитанные люди. Чем и славится Европа. Не приятно. Тем более, это транслируется в массы. Безнаказанность порождает вседозволенность.
15.06.2018 11:00
Грантштейн
а у нас все невменяемые кто не согласен с чем либо....
вообще-то , я надеялся что организаторы хотябы спросят: -что это было???
это был быстрый жест едва заметный, а вот его растираживали то зачем тогда???
но ваша вменяемость вне всяких сомнений, уважаемый
кстати, он Советник директора Федеральной службы войск
15.06.2018 11:00
Грантштейн
Мне Робби Уильямс никто, и я, к сожалению, не работаю на Первый канал)
Я просто объясняю таким несведующим как вы, что есть что в мире)
разве кто то сказал что к вам этот Робби имеет отношение?
при чем тут первый канал, конторой другое место называют,
прикидываетесь дурачком и намекаете на неадекватность аппоненту, браво!