Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин переписал слова в припеве собственной песни "Аргентина — Ямайка". Видео он выложил в своем Instagram.
В песне, посвященной победе сборной России в первом матче на чемпионате мира — 2018, Шахрин спел: "Уходит боль, уходит боль. Россия — Саудовская Аравия 5:0".
Комментарии
Нашли кого выиграть посмотрим дальше
да хоть их выиграли
ага, Аргентина наверно и не помнит.......кто така Ямайка и тока наши будуть трындеть еще лет 8 как оне саудов выигрАли, а еще с Португалией помниться в штаны накакивАли, напомните, там не 7:1 бУло,нет?