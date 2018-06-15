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Подразделения ГУ МЧС по Алтайскому краю переведены в режим повышенной готовности из-за развития второй волны паводка, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
"Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов", — подчеркивают в МЧС.
Вместе со спасателями в режим повышенной готовности переведены органы местного самоуправления в населенных пунктах, где ожидается ухудшение паводковой обстановки.
Напомним, что в Барнауле к утру 15 июня река Обь уже превысила критическую отметку.
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