Футболистов сборной Саудовской Аравии накажут за поражение от России

Несколько игроков сборной Саудовской Аравии по футболу получат взыскания после провального матча с Россией, сообщает "Дождь" со ссылкой на издание "Аль-Яум ас-Сабиа".
Как заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат, власти страны очень расстроены поражением: "Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровень нашей подготовки".
Взыскания получат нападающий Мохаммад ас-Сахлави, защитник Умар Хавсави и вратарь Абдаллах аль-Майюф.
Глава саудовского комитета по спорту Турка Аль аш-Шейх назвал игру "полным провалом". "И это потенциал игроков, для тренировки которых мы заключили договор с лучшей командой тренеров. К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение", — сетует спортивный чиновник.
Сборная России в первом матче чемпионата мира по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. За игрой наблюдали президент России Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Комментарии
да ладно
А наши тыщи долларов за поражение получают и пропивают.
15.06.2018 11:58
- гость -
И все-то вы знаете! ))))))))) А если клевещите, оооо!!!!