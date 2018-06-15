Фото: vk.com/barneos22
Дорожный столб порвал обшивку кабины троллейбуса в результате ДТП, случившегося в Барнауле утром 15 июня.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария с троллейбусом, поворот с малой Космонавтов на Малахова. О пострадавших неизвестно", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что столб буквально порвал кабину троллейбуса.
Комментарии
Это ещё раз доказывает, что транспорт нашего МУП сплошное гнильё.
Да он просто через дорогу перебегал в неположенном месте, а троллейбус под 60 шел, вот и результат.
Я что то не понял, а СТОЛБ правильно установлен на проезжей части?
вообще-то это называется "опора освещения"
15.06.2018 10:57
Гость
Правильно, это потом возле него парковку сделали