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Журналисты встретились с работающими пенсионерами, которым больше 100 лет

, ИА "Амител"
Главные источники долголетия, как говорят геронтологи, не еда и сон, а активная умственная деятельность

Фото: кадр из видео

Правительство России в четверг, 14 июня, одобрило закон о повышении пенсионного возраста. Причем пошли в кабмине по самому жесткому из возможных сценариев: рабочий возраст мужчин одобрено продлить с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63. При этом реформу обещают провести мягко и поэтапно.

Начнут реформу с 2019 года, а полностью перестроить пенсионную систему планируют к 2034 году.

Столь долгий срок позволяет правительству свободно обещать, что это в итоге позволит удвоить индексацию пенсий, а значит, улучшить качество жизни пожилых людей.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что пенсии в стране ежегодно будут увеличиваться примерно на одну тысячу рублей.

Останется и несколько категорий граждан, которых нововведение не коснется. Право на досрочные пенсии при выработке стажа сохраняется у военных и силовиков, педагогов, медиков, работников вредных производств и тех, кто трудится на Крайнем Севере.

Пенсионный фонд России сообщил о пяти работающих пенсионерах, уже отметивших вековой юбилей. Похоже, повышение пенсионного возраста их не волнует вообще. Телеканал НТВ подготовил специальный репортаж.

В документах Арсения Миронова значится 1917 год рождения. Он главный научный сотрудник Летно-исследовательского института имени М. Громова, доктор технических наук. Уже 77 лет, с мая 1941 года, его трудовая книжка лежит в отделе кадров института в подмосковном Жуковском. Летчик-испытатель, инженер, старший научный сотрудник. Был в комиссии по расследованию гибели Гагарина. В 1980-х возглавлял институт. Сегодня Миронов — заместитель руководителя методического совета.

С военной выправкой Степан Тюшкевич бодро поднимается по лестнице в родную академию Генштаба вооруженных сил. Полгода назад он отметил столетний юбилей. Военный историк и философ здесь работает уже больше 50 лет. До сих пор пишет книги, причем от руки: работать с компьютером зрение не позволяет. Он генерал-майор, ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Академии генштаба.

Владимир Шабалин, академик РАН, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров. "Мы природой запрограммированы на работу. Все, что у нас не работает, быстро подвергается деградации, поэтому каждый наш орган должен быть адекватно нагружен. В первую очередь это касается нашего мозгового аппарата", — говорит Шабалин.

Один из создателей и руководителей современной системы ПВО генерал-лейтенант Михаил Береговой признается, что накануне гулял на 90-летии знакомого зенитчика и старался от "молодежи" в свои 100 не отставать. Он генерал-лейтенант, до сих пор трудится на военном поприще — дает консультации, читает лекции и обучает призывников. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 11:19
- гость -

Журналисты! И вам не стыдно?!

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15.06.2018 11:45
Шатал труба

Ну после такой новости, можно и до 80 подымать?!

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15.06.2018 11:54
гость

Мозг отказывается работать у некоторых журналистов и членов Правительства уже в относительно молодые годы. Почти половина мужчин не доживает до пенсионного возраста в 60 лет. Это миллионы людей. Доживают до 100 лет один на миллион. Работают в 100 лет один на 100 миллионов. Исключительные случаи долголетия брать за основу для расчета пенсионного возраста - преступление.

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15.06.2018 11:57
гость

Есть категория граждан кто всю жизнь просидел в кресле и за столом, тяжелее папки с бумагой ни чего не поднимал(умственный труд), а есть люди которые всю жизнь пашут физически мешки таскаю, работаю на тяжелых производствах, да и в селах где вы видели легкий труд, все пашут как кони. Как вы думаете кто доживет до пенсии, а кто нет? Тут ответ по моему очевиден. Доживут то может и те и другие, только вот здоровье будет разное.

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15.06.2018 11:59
- гость -

И пенсии разные.

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15.06.2018 12:13
- гость -

какая предельная наглость и какой цинизм

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