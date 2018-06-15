Правительство России в четверг, 14 июня, одобрило закон о повышении пенсионного возраста. Причем пошли в кабмине по самому жесткому из возможных сценариев: рабочий возраст мужчин одобрено продлить с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63. При этом реформу обещают провести мягко и поэтапно.
Начнут реформу с 2019 года, а полностью перестроить пенсионную систему планируют к 2034 году.
Столь долгий срок позволяет правительству свободно обещать, что это в итоге позволит удвоить индексацию пенсий, а значит, улучшить качество жизни пожилых людей.
Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что пенсии в стране ежегодно будут увеличиваться примерно на одну тысячу рублей.
Останется и несколько категорий граждан, которых нововведение не коснется. Право на досрочные пенсии при выработке стажа сохраняется у военных и силовиков, педагогов, медиков, работников вредных производств и тех, кто трудится на Крайнем Севере.
Пенсионный фонд России сообщил о пяти работающих пенсионерах, уже отметивших вековой юбилей. Похоже, повышение пенсионного возраста их не волнует вообще. Телеканал НТВ подготовил специальный репортаж.
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Комментарии
Журналисты! И вам не стыдно?!
Ну после такой новости, можно и до 80 подымать?!
Мозг отказывается работать у некоторых журналистов и членов Правительства уже в относительно молодые годы. Почти половина мужчин не доживает до пенсионного возраста в 60 лет. Это миллионы людей. Доживают до 100 лет один на миллион. Работают в 100 лет один на 100 миллионов. Исключительные случаи долголетия брать за основу для расчета пенсионного возраста - преступление.
Есть категория граждан кто всю жизнь просидел в кресле и за столом, тяжелее папки с бумагой ни чего не поднимал(умственный труд), а есть люди которые всю жизнь пашут физически мешки таскаю, работаю на тяжелых производствах, да и в селах где вы видели легкий труд, все пашут как кони. Как вы думаете кто доживет до пенсии, а кто нет? Тут ответ по моему очевиден. Доживут то может и те и другие, только вот здоровье будет разное.
И пенсии разные.
какая предельная наглость и какой цинизм