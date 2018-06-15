Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Матч-открытие чемпионата мира по футболу прошёл на московском стадионе "Лужники" 14 июня. В нем встретились команды сборной России и Саудовской Аравии. Матч закончился разгромом гостей со счетом 5:0.
В Барнауле в это время также было "горячо". В фан-зону, расположенную в Парке спорта Алексея Смертина, поболеть за Россию пришло немало горожан.
Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Ну пусть народ порадуется, скорее всего это последнее спортивное событие мирового масштаба в России на ближайшие десятилетия
личное дело каждого...
Но, погода... Неужели в баре было бы хуже? Ну, или дома?
Да и детей тянуть..
Щукин там уже подбивается к новому губеру
15.06.2018 11:08
- гость -
Да вообще последнее событие в России, дальше Белые ходоки, Мордор, срущие собаки, разруха, голод, смерть)
соглашусь с Лавровым д......
9 из 10 настроены против проведения ЧМ-18 в России.
15.06.2018 11:20
Vanadiy2014
9 из 10 ванадиев вообще маловменяемы, так что теперь, ванадиев запретить?
15.06.2018 11:20
Vanadiy2014
Откуда столь сверхценная инфа?
Соцопрос проведен фирмой "Ванадий и сын его Полиэтилен"?
На любом не спортивном паблике или на майловских ответах легко проверить, замутив опрос. Это срез общества, хотя предсказуемы стоны - ты не вциом, надо опросить 100500 человек, бла-бла..
15.06.2018 11:27
Vanadiy2014
Зря себя утрудили написанием текста.
Проще было поступить как "месный" делает: так это и так всем известно.
Гранштейн, научитесь внятно формулировать свои мысли, без демагогии и грамматически правильно.
Какие могут быть эмоции? Если бы саудиты устроили гонки на верблюдах, то они бы с таким же счетом надрали россиян.