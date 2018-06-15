Министр труда Максим Топилин заявил, что трудоустройство пожилых граждан в связи с повышением пенсионного возраста не является серьезной проблемой, сообщает "Интерфакс".
"Что касается рынка труда — мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости", — подчеркнул Топилин.
Он также указал, что рабочие места, занятые молодежью и пожилыми людьми, — это разные категории в сфере труда.
Топилин заверил, что старшее поколение обладает ценными компетенциями, опытом и знаниями, очень востребованными на предприятиях России.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал старт пенсионной реформе. Правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин — в 2028 году, а для женщин в 63 года — в 2034 году.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пенсионная реформа является выгодной для граждан, поскольку позволит повысить пенсии.
В ближайшее время законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен правительством на рассмотрение Госдумы.
Комментарии
они там в каком то другом мире живут???
У нас уже в 40 лет человек считается старым дедом (бабкой) и его (её) ни на какую работу не берут.
увольте этого Билла с приставкой Д. и пусть пойдет на биржу.
да, да, в разведку в 50, только вот в армию так же как и в полицию до 35 лет берут...
В нормальных странах на такие хотелки правительства народ отвечает всеобщими забастовками.
К правительству лететь — гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живёт… родной. (С) Кин-дза-дза!
А если пнуть этого негодяя от кормушки? Вряд ли он найдет нормальную работу. Каста неприкасаемых...
тупилин за мкад выезжал хоть раз интересно? особо много работы в деревнях, где на пенсии только и жили все, теперь им точно кирдык
и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости
ну-ну, и эта служба создаст 500 тыс. высокопроизводительных рабочих мест во исполнении майских указов ))
Мундиали совпал с повышением пенсионного возраста. Мундиалями трясли уже несколько лет, теперь понятно, зачем: чтобы протащить людоедское повышение пенсионного возраста.
Амик, а чего не пишете, что вчера прожиточный минимум сразу на тысячу уменьшили? Очень популярная новость будет
Люди на пенсии работали чтобы хоть как-то существовать, попробуй поживи на на пенсия 9-11 т.р.
15.06.2018 12:08
- гость -
увольте этого...
да кто же их уволит, они давно не слуги, они теперь господами стали
с такими "заботами" о народе, хоть сейчас готов на баррикады...
"В нормальных странах на такие хотелки правительства народ отвечает всеобщими забастовками"
Ахаахаха какие забастовки чемпионат мира начался. все новости забиты футболом. люди ходят улыбаются. 5-0!. проведение митингов не возможно, в крупных городах усиление. хаахаххааххахааааххха! хааххххаахххххаа. ГЕНИАЛЬНО!
Мундиалями трясли
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Видимо, не напрасно трясли. Пенсию отбирают, а люди радуются, что гол забили. Голыми останется большинство населения, если мозг не включат.
Видимо, не напрасно трясли. Пенсию отбирают, а люди радуются, что гол забили. Голыми останется большинство населения, если мозг не включат.
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Тут выход один, работать в черную, я вот прекрасно понимаю, что не доживу даже до нынешнего пенсионного возраста, поэтому свой выбор сделал давно
15.06.2018 12:43
- гость -
ну мундиалями потрясут и перестанут, а баррикады никто не отменит, если народ мозг включит (или хотя бы страх появится за себя, близких, за всех нас наконец). это же геноцид чистой воды, ну нет у нас работы для тех кому за 45+
Угу... вован великий комбинатор. Самые мерзкие вещи комбинирует с операцией прикрытия.
Радости отмундиаля полные штаны. По ящику растолковали, что работать дольше и платить за всё дороже нужно для того, чтобы вам же было лучше. О вас опять позаботились!
Что-то только не видно бурной радости запутинцев.
Чтобы работа была, надо бюджетные деньги вкладывать в экономику, а не в зарубежные банки. Чиновники работать не хотят. Проще вывести деньги из страны и там их поделить. Простых людей зажать так, чтобы и пикнуть не могли.
Кто и когда успел так много нагадить в головы нашим законотворцам? Почему у них в голове навоза то столько?
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
15.06.2018 12:43
- гость -
ну мундиалями потрясут и перестанут, а баррикады никто не отменит, если народ мозг включит (или хотя бы страх появится за себя, близких, за всех нас наконец). это же геноцид чистой воды, ну нет у нас работы для тех кому за 45+
Кокие барикады ахаххахах! я как та вышел по бензину лет 10 нозад человек 30 собралась ахахаахха! Вы че лодку хотите раскочать? как в укаррини хотите чтоб было? Хаахахахаха. Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете! агенты госдепа
12:43 Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете!
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Так и будет, у полиции и армии пенсию не отобрали.
Кокие барикады ахаххахах! я как та вышел по бензину лет 10 нозад человек 30 собралась ахахаахха! Вы че лодку хотите раскочать? как в укаррини хотите чтоб было? Хаахахахаха. Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете! агенты госдеп
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Поражаюсь таким людям, их хоть как наклоняй а они как мантру твердят "лишь бы не было как на Украине"
Тут без всяких майданов скоро жить будем хуже чем Украинцы после майдана