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Хоть в разведку, хоть в кино: Топилин не видит проблем в работе для пожилых

, ИА "Амител"
Министр заверил, что опыт и знания старшего поколения очень пригодятся на российских предприятиях

Фото: news.webalta.ru

Министр труда Максим Топилин заявил, что трудоустройство пожилых граждан в связи с повышением пенсионного возраста не является серьезной проблемой, сообщает "Интерфакс". 

"Что касается рынка труда — мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости", — подчеркнул Топилин.

Он также указал, что рабочие места, занятые молодежью и пожилыми людьми, — это разные категории в сфере труда.

Топилин заверил, что старшее поколение обладает ценными компетенциями, опытом и знаниями, очень востребованными на предприятиях России.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал старт пенсионной реформе. Правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин — в 2028 году, а для женщин в 63 года — в 2034 году.  

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пенсионная реформа является выгодной для граждан, поскольку позволит повысить пенсии.

В ближайшее время законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен правительством на рассмотрение Госдумы. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 12:04
- гость -

они там в каком то другом мире живут???

1  0
15.06.2018 12:06
- гость -

У нас уже в 40 лет человек считается старым дедом (бабкой) и его (её) ни на какую работу не берут.

1  0
15.06.2018 12:08
- гость -

увольте этого Билла с приставкой Д. и пусть пойдет на биржу.

1  0
15.06.2018 12:09
- гость -

да, да, в разведку в 50, только вот в армию так же как и в полицию до 35 лет берут...

1  0
15.06.2018 12:10
- гость -

В нормальных странах на такие хотелки правительства народ отвечает всеобщими забастовками.

1  0
15.06.2018 12:12
- гость -

К правительству лететь — гравицаппу надо иметь! Правительство на другой планете живёт… родной. (С) Кин-дза-дза!

1  0
15.06.2018 12:13
- гость -

А если пнуть этого негодяя от кормушки? Вряд ли он найдет нормальную работу. Каста неприкасаемых...

1  0
15.06.2018 12:14
- гость -

тупилин за мкад выезжал хоть раз интересно? особо много работы в деревнях, где на пенсии только и жили все, теперь им точно кирдык

1  0
15.06.2018 12:15
- гость -

и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости

ну-ну, и эта служба создаст 500 тыс. высокопроизводительных рабочих мест во исполнении майских указов ))

1  0
15.06.2018 12:21
гость

Мундиали совпал с повышением пенсионного возраста. Мундиалями трясли уже несколько лет, теперь понятно, зачем: чтобы протащить людоедское повышение пенсионного возраста.

1  0
15.06.2018 12:23
Пацифист

Амик, а чего не пишете, что вчера прожиточный минимум сразу на тысячу уменьшили? Очень популярная новость будет

1  0
15.06.2018 12:28
- гость -

Люди на пенсии работали чтобы хоть как-то существовать, попробуй поживи на на пенсия 9-11 т.р.

1  0
15.06.2018 12:30
- гость -

15.06.2018 12:08
- гость -
увольте этого...

да кто же их уволит, они давно не слуги, они теперь господами стали

1  0
15.06.2018 12:38
- гость -

с такими "заботами" о народе, хоть сейчас готов на баррикады...

1  0
15.06.2018 12:43
- гость -

"В нормальных странах на такие хотелки правительства народ отвечает всеобщими забастовками"

Ахаахаха какие забастовки чемпионат мира начался. все новости забиты футболом. люди ходят улыбаются. 5-0!. проведение митингов не возможно, в крупных городах усиление. хаахаххааххахааааххха! хааххххаахххххаа. ГЕНИАЛЬНО!

1  0
15.06.2018 12:50
гость

Мундиалями трясли
___________________
Видимо, не напрасно трясли. Пенсию отбирают, а люди радуются, что гол забили. Голыми останется большинство населения, если мозг не включат.

1  0
15.06.2018 12:55
- гость -

Видимо, не напрасно трясли. Пенсию отбирают, а люди радуются, что гол забили. Голыми останется большинство населения, если мозг не включат.
__________
Тут выход один, работать в черную, я вот прекрасно понимаю, что не доживу даже до нынешнего пенсионного возраста, поэтому свой выбор сделал давно

1  0
15.06.2018 12:57
- гость -

15.06.2018 12:43
- гость -
ну мундиалями потрясут и перестанут, а баррикады никто не отменит, если народ мозг включит (или хотя бы страх появится за себя, близких, за всех нас наконец). это же геноцид чистой воды, ну нет у нас работы для тех кому за 45+

1  0
15.06.2018 13:02
Павсекакий

Угу... вован великий комбинатор. Самые мерзкие вещи комбинирует с операцией прикрытия.
Радости отмундиаля полные штаны. По ящику растолковали, что работать дольше и платить за всё дороже нужно для того, чтобы вам же было лучше. О вас опять позаботились!
Что-то только не видно бурной радости запутинцев.

1  0
15.06.2018 13:02
гость

Чтобы работа была, надо бюджетные деньги вкладывать в экономику, а не в зарубежные банки. Чиновники работать не хотят. Проще вывести деньги из страны и там их поделить. Простых людей зажать так, чтобы и пикнуть не могли.

1  0
15.06.2018 13:42
- гость -

Кто и когда успел так много нагадить в головы нашим законотворцам? Почему у них в голове навоза то столько?

0  0
15.06.2018 13:47
Шнур

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

0  0
15.06.2018 13:59
- гость -

15.06.2018 12:43
- гость -
ну мундиалями потрясут и перестанут, а баррикады никто не отменит, если народ мозг включит (или хотя бы страх появится за себя, близких, за всех нас наконец). это же геноцид чистой воды, ну нет у нас работы для тех кому за 45+

Кокие барикады ахаххахах! я как та вышел по бензину лет 10 нозад человек 30 собралась ахахаахха! Вы че лодку хотите раскочать? как в укаррини хотите чтоб было? Хаахахахаха. Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете! агенты госдепа

0  0
15.06.2018 14:06
гость

12:43 Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете!
_________________________________________________________________

Так и будет, у полиции и армии пенсию не отобрали.

0  0
15.06.2018 14:08
- гость -

Кокие барикады ахаххахах! я как та вышел по бензину лет 10 нозад человек 30 собралась ахахаахха! Вы че лодку хотите раскочать? как в укаррини хотите чтоб было? Хаахахахаха. Если выйдите вам так накостыляют что риально до пенсии не даживете! агенты госдеп
-----
Поражаюсь таким людям, их хоть как наклоняй а они как мантру твердят "лишь бы не было как на Украине"

0  0
15.06.2018 14:19
Гостю 13:59

Тут без всяких майданов скоро жить будем хуже чем Украинцы после майдана

0  0
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