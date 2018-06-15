Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с предложением перевести систему электронного голосования полностью в электронный формат, используя при этом новые технологии смартфонов и планшетов, сообщает RT.
Чернышов заявил, что вместе с другими депутатами разрабатывает проект закона, которым предполагается воплотить идею в жизнь.
Депутат отметил, что голосование будет проходить по электронным бюллетеням, а для реализации инициативы следует задействовать портал Госуслуг и разработать специальное приложение для мобильных устройств.
"Любой гражданин сможет воспользоваться специальной программой, идентифицирующей пользователя, с помощью сравнения биометрических характеристик с данными, заложенными в базе данных сайта Госуслуг. Кроме того, отдать свой голос любой избиратель сможет с помощью отпечатка пальца со своего смартфона", — говорится в обращении к Памфиловой.
Депутат подчеркнул, что такое голосование сэкономит бюджетные деньги, а также позволит исключить ошибки в подсчете голосов и избежать мошенничества на выборах.
Комментарии
"Кроме того, отдать свой голос любой избиратель сможет с помощью отпечатка пальца со своего смартфона"
А мне в экран пальцем тыкнуть ? Нет у меня на смартфоне сканера отпечатков.
А мне в экран пальцем тыкнуть ? Нет у меня на смартфоне сканера отпечатков.(c)
Вы можете не тыкать, вам достаточно "кивать перед телевизором" и ваш голос будет засчитан.
Надеюсь, эту шутку все знают? и продолжение про бензин..