Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Вторая волна паводка, пришедшая в Барнаул, уже подтопила 10 приусадебных участков в барнаульском микрорайоне Затон.
"К границам 48 приусадебных участков в Затоне подошли грунтовые и паводковые воды, подтоплены 10 из них, подтопленных жилых домов нет", — информирует пресс-центр городской администрации.
Также остается подтопленной дорога на остров Шубинский, движение транспорта осуществляется по понтонному мосту.
Кроме того, вода вышла на проезжую часть по улицам Матросская, Бортовая, Сенная, Проточная, проездам Перевозный и Кольцова.
При этом, как подчеркивают городские власти, автобусное сообщение с микрорайоном функционирует в штатном режиме.
Напомним, что согласно прогнозу, в ближайшие дни уровень воды в Оби в районе Барнаула может подняться до 565 сантиметров. В данный момент река находится на отметке в 545 сантиметров при критическом уровне 540 сантиметров.
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