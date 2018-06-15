Народный мемориал возле торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово начали разбирать в четверг, 14 июня, пишет "Российская газета".
Как рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии, к разбору мемориала из цветов и детских игрушек, который возник у торгового центра сразу после трагедии 25 марта, подключились волонтеры.
Игрушки отсортировали, определив, какие из них пригодны для использования и после химчистки могут быть переданы в социальные учреждения и малоимущим семьям. По православной традиции вещи, принадлежавшие и посвященные умершим, не только сохранение доброй памяти о них, но и милостыня нуждающимся, подчеркнули в митрополии.
Отмечается, что городские власти даже специально советовались с психологами, чтобы получить официальное заключение о возможности использования игрушек. Эксперты подтвердили, что передать игрушки с мемориала детям можно, никакого ущерба их психике это не принесет.
Иконы и молитвы, оставленные верующими на месте памяти и скорби, будут отданы в городские храмы.
Пожар в "Зимней вишне" унес 60 человеческих жизней. В сквер у ТРЦ местные жители начали приносить свечи, лампады, цветы, фотографии погибших и детские игрушки. Все это время стихийный мемориал охранялся — здесь дежурили волонтеры. Православные священники проводили поминальные службы.
Комментарии
Не должно быть никаких народных мемориалов. Люди тащат игрушки, цветы и всякие открытки, как будто они помогут мёртвым. Коммунальные службы потом их выкидывают в мусорные баки. Третьи это дело фотают с ехидными комментами.
Игрушки отсортировали, определив, какие из них пригодны для использования и после химчистки могут быть переданы в социальные учреждения и малоимущим семьям/
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А давайте пойдем дальше, может по могилам конфетки будем собирать в родительский день и тоже малообеспеченным передавать?
многие кому жрать нечего так и делают! ЧОБ ТЫ ЗНАЛ!
а конфеты оставляют не умершим, а что бы их помянули и любой человек может присесть у любой могилы и это скушать или выпить и это нормально!
Давно пора это было сделать. Не мемориал а кладбище игрушек и цветов. Все помнят эту трагедию и без напоминания.