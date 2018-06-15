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Жительница Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании документов для регистрации юридического лица.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, женщине инкриминируют часть 1 статьи 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для создания юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Согласно версии следствия, рубцовчанка за вознаграждение передала свой паспорт малознакомому мужчине для регистрации юрлица.
В итоге с использованием анкетных данных женщины был изготовлен пакет документов, на основании которого налоговый орган принял решение о регистрации ООО.
"Являясь "подставным лицом", жительница города какого-либо участия в руководстве организацией не принимала. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде исправительных работ сроком до двух лет", — резюмируют в прокуратуре.
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