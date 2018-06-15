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Жительница Тверской области предстанет перед судом в Барнауле за хищение денежных средств у трех пенсионеров, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, в краевой столице действовала преступная группа. Женщины, представляясь сотрудниками социальной службы, входили под надуманным предлогом в квартиры к доверчивым пенсионерам.
"Действуя совместно и согласованно, в соответствии с распределенными в группе ролями, по ранее разработанному плану, одна из них отвлекала пенсионерок при помощи надуманной переписи серийных номеров купюр, в то время как другая беспрепятственно осматривала комнату квартиры, похищая денежные средства", — уточняют в надзорном ведомстве.
Правоохранители установили, что обвиняемая похитила у пожилых людей 96 тысяч рублей.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
а где вторая, под покровом ночи уехала в Тверь?