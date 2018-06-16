Начать выходные можно с фестиваля "Гаражка Sale" (0+), посетить который можно будет с 12:00 до 20:00 в пространстве Kocheli Spase. Как пишут организаторы, здесь можно будет купить хорошие вещи практически за бесценок. Так что если хотите удовлетворить свою страсть шопоголика — вам сюда. Подробнее в группе мероприятия.
В 13:00 в галерее "Нагорная" начнется лекция "След языка в русской культуре. Сетикет: культура и коммуникация" (0+), кроме того здесь можно будет посетить выставку "Русские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций". Вход свободный, а подробнести в группе мероприятия.
Вечером можно отправиться на теАRТральную площадку "СПИЧКА" (Ползунова, 37). Здесь творческое объединение "Нос" покажет спектакль "Почему киты после смерти взрываются" (16+), начало в в 17:17.
В 21:00 жителей и гостей города ждут на "Ночном балу" (0+) в стилистике XIX века. Мероприятие пройдет на новой площадке — отреставрированной пешеходной улице Мало-Тобольской. Гостей бала познакомят с интересными сюжетами из истории Барнаула, научат танцевать и играть в бальные игры. Подробнее тут.
В воскресенье можно сходить в кино, среди интересных киноновинок недели новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Это музыкальная биографическая драма, которая рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х. Фильм полон музыки и культовых треков того времени.
Среди других оригинальных фильмов — "Дело Собчака", режиссером которого стала Вера Кричевская, а сценарием занималась Ксения Анатольевна. Картина дает слово соратникам и оппонентам Анатолия Собчака, знакомит с уголовным делом, перечеркнувшим его карьеру, и пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы ему в сегодняшней России.
Также не большой экран вышел российский ужастик "Фото на память". А детей стоит сводить на мультфильм "Суперсемейка 2".
Комментарии