Фото: webmineral.ru
Следственный комитет ведет проверку по факту смерти проходчика в результате обрушения породы на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить, усматривается ли факт нарушения закона в действиях лиц, ответственных за безопасность на руднике.
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Напомним, что трагическое ЧП на Корбалихинском руднике произошло вечером 13 июня. В результате обрушения породы один проходчик погиб, второй получил травмы и был госпитализирован.
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